Case Design Stili: il Canale Televisivo dello Stile Italiano

Case Design Stili, in edicola e da oggi anche in tv!

Approda sul Digitale Terrestre CASE DESIGN STILI, il canale televisivo dedicato al mondo della mondo della casa, del giardino, dell’architettura, degli stili e tendenze dell’abitare.

Un progetto avviato con il rilancio dell’omonima rivista che già si presenta con una nuova veste grafica ed un nuovo impaginato e che ora riapproda anche in televisione, al canale 223 del Digitale Terrestre.

Case Design Stili non è solo un canale televisivo ma anche un progetto a tutto tondo, un vero sistema multimediale (televisione, stampa, digitale) dedicato a chi ama il mondo della casa e a chi vuole scoprire le ultime novità e tendenze dell’home design, dell’architettura, dell’arredamento e del lifestyle.

In televisione, così come in ogni numero in edicola, ai classici contenuti e servizi di interior design si aggiungono reportage, servizi speciali, focus dedicati ai temi d’attualità e di tendenza con grande attenzione ad architetti, mestieri, prodotti e contenuti che anno dopo anno costituiscono il nucleo propulsore dello stile italiano, della sua capacità di innovarsi ed innovare sulla scena nazionale quanto sui mercati mondiali.

Il canale televisivo può vantare una ricca ed eterogenea squadra di Talent, che avete già avuto di conoscere con il canale Leonardo tv, in grado di raccontare il variegato mondo della casa: dagli aspetti tecnici e professionali, alla creatività, all’arte, ma in grado anche di raccontare l’anima delle cose e lo spirito che ogni casa, ogni stile può racchiudere.

Una iniziativa editoriale unica per ricchezza di proposte: dalle case d’autore alle antiche dimore, dalle case di campagna alle magioni da sogno, alla tradizione italiana e molto altro ancora.

Come vedere Case Design Stili sul Digitale Terrestre

CASE DESIGN STILI è distribuito sull’intero territorio nazionale al canale 223 del digitale terrestre.

Il canale è visibile in streaming (per l’Italia) sia su rete fissa (portale, piattaforma Italia Smart e app per smart-tv) che in mobilità su smartphone e tablet direttamente o con l’app Italia Smart disponibile su Play Store, App Store, Galaxy Apps, Window Store.

Nessun contenuto correlato.