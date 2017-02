Carte Da Parati Moderne: Idee Originali e le Nuove Tendenze

Carte da parati moderne: la rivincita di un elemento decorativo dal carattere deciso, per interni su misura.

La facilità di posa; l’impiego di materiali lavabili, come il TNT, tessuto non tessuto, e il vinile, e la possibilità, grazie a impermeabilità e resistenza, di collocare il prodotto in qualsiasi ambiente della casa, bagno e cucina inclusi. Sono alcuni dei fattori chiave che stanno decretando la riscoperta e il successo della carta da parati moderna, elemento decorativo che consente di personalizzare gli ambienti incidendo in maniera determinante nella definizione del carattere della casa.

Carte da parati moderne: le novità 2017

Il repertorio grafico e cromatico offerto dalle nuove collezioni è vastissimo e spazia dai damascati baroccheggianti di Cole&Son ed élitis, che presenta quest’anno un inedito parato realizzato con perline colorate, ai soggetti metropolitani di Wallpepper e N.O.W. Edizioni.

Il soggetto botanico ritorna con prepotenza nelle proposte di Harlequin, in forma stilizzata come nei disegni di Fabscarte e di Texturae; nelle nuove collezioni di Versace e Wall&Decò, che puntano su atmosfere esotiche, e nelle espressioni neorealistiche di Geco Wallpaper & More.

La grafica allo stato puro vince nelle soluzioni di Wall&Decò e BorasTapeter mentre matericità ed effetto 3D sono i punti forti della nuova produzione targata Carlucci di Chivasso e Agena. Mentre i più esigenti e creativi possono contare sulla possibilità di vedere trasferiti su carta i loro progetti e disegni affidandosi all’expertise di Geco Wallpaper&More.

di

Anita Laporta