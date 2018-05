Le Cappe Silenziose con la Tecnologia Sil & Still di Faber

Tecnologia Sil & Still di Faber: silenziosità pura in cucina

La cappa in cucina è essenziale, per eliminare gli odori e la condensa, ma per cucinare in relax c’è bisogno anche di una cappa silenziosa!

Faber, azienda tutta italiana, leader nella produzione di cappe design di alta tecnologia, ha brevettato la tecnologia Sil & Still con una rumorosità alla massima potenza di solo 52 DB.

Attivando in più la eco function, le cappe passano al funzionamento in modalità ultra silenziosa, sotto i 40 DB.

La nuova STILL Line di Faber, composta dai 3 modelli ONYX Ceiling, Vertical e T-Shape tutti in classe A++ racchiude la tecnologia SIL & STILL, basata sullo studio attento dei flussi aerodinamici all’interno della cappa e l’isolamento mirato dei conseguenti punti di generazione rumore con materiali speciali.

La linea di cappe Still Line – design Angeletti Ruzza Design – è una linea composta da tre diversi modelli caratterizzati da grande risparmio energetico, maggiore silenziosità e rispetto per l’ambiente.

Onyx – C (Ceiling), Onyx – V (Vertical) e Onyx – T (T-Shape) di Faber: tre soluzioni diverse, a soffitto, verticali e a T rovesciata, per soddisfare le esigenze abitative più differenti, legate da un unico fil rouge: un elegante pannello nero in vetro abbinato a un forte corpo in acciaio.

Grazie alla tecnologia Sil & Still l’aspirazione silenziosa è continua, 24 ore su 24.

Unendo gli effetti della Sil & Still Technology e dell’esclusivo motore brushless di Faber, le cappe di questa linea poste alla minima velocità aspirano in modalità ultra silenziosa. A cappa spenta inoltre, è sufficiente premere il tasto Eco, posizionato sulla cappa, per attivare la Eco Function per un ricambio continuo dell’aria in cucina senza rumori e con consumi davvero minimi: la funzione è attiva quando il tasto Eco si colora di verde e termina quando l’aria sarà purificata.

Attivando in più la Eco function, i modelli di questa linea le cappe passano al funzionamento in modalità ultra silenziosa: sotto i 40 dB(A), al livello di comfort di una biblioteca e al minimo consumo energetico.

