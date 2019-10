Byobu di Antrax IT, il termoarredo dinamico

Disegnato da Marc Sadler, Byobu è il termoarredo di Antrax IT in alluminio riciclabile che si ispira ai tradizionali paraventi decorativi giapponesi, ponendosi come nuova interpretazione estetica della funzione naturale di fornire calore all’ambiente.

Con funzionamento sia elettrico che ad acqua e nella dimensione di 170×38 cm, Byobu presenta un corpo scaldante costituito da uno o due pannelli sottili di forma squadrata, pulita e lineare, che si orientano ruotando su un perno centrale, per assumere posizioni diverse in base alle esigenze.

Il tradizionale termoarredo a parete diventa, così, un complemento dinamico, versatile ed adattabile allo spazio in cui si posiziona, interagendo con esso attraverso la sua capacità di creare movimento e proponendosi anche come elemento decorativo.

Nella versione con due pannelli, questi possono essere posizionati entrambi a destra o entrambi a sinistra, creando un unico grande pannello, oppure possono essere posizionati in modo opposto, come due ali che diffondono calore. La versione con unico pannello scaldante conferma lo stesso principio di movimento del modello a due ante.

Byobu è inoltre dotato di un accessorio complementare, il momoko, che in giapponese significa ‘piccola pesca’, ovvero un gancio da fissare alla parete, singolo o in serie, bianco o colorato, per appendere salviette o accappatoi.

Sintesi di innovazione e tecnologia, Byobu riduce i consumi ed entra rapidamente in regime, assicurando un’elevata resa termica e il massimo del comfort.

Nelle numerose finiture cromatiche a catalogo, Byobu rappresenta la risposta ad un bisogno, quello di riscaldare ambienti, trasformando la funzione in una eclettica soluzione di design dalle linee semplici e distintive, adatte per ogni spazio, dal living al bagno.

