Biennale Arte 2017: gli Eventi Da Non Perdere

Biennale Arte 2017: tutta l’arte a Venezia

Fino al 26 novembre Venezia è il più grande palcoscenico per l’arte, teatro degli eventi in programma per la Biennale Arte 2017 ai Giardini dell’Arsenale e di una miriade di eventi collaterali che animano tutta la laguna.

Nel nuovo numero di Case Design Stili non perdere l’agenda con i principali eventi di giugno e luglio 2017 e nel frattempo vi segnaliamo:

Gli eventi della Biennale Arte 2017

I Migrant Aliens di Fu Yuxiang per il Friendship Project della Repubblica di San Marino insieme alla Cina.

Il mondo magico, progetto del Padiglione Italia in cui espone anche Roberto Cuoghi.

Press Power di Gerard Rancinan per la sua personale Revolution alla Bel Air Fine Art Guggenheim pop-up gallery di Dorsoduro fino al 31 ottobre.

Tra gli eventi collaterali da non perdere, Jan Fabre. Glass and bone sculptures 1977-2017, all’Abbazia di San Gregorio a Dorsoduro.

Per tutte le info:

www.labiennale.org

