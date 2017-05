Bertolotto Porte al Salone del Mobile 2017

C’è sempre modo di stupire nell’arredamento e anche le porte da interni diventano delle scenografie di design per ambienti originali.

Durante l’ultima edizione del Salone del Mobile 2017, non è passata inosservata la nuova collezione di Bertolotto Porte realizzata con l’artista Romero Britto.

Con il pay off “Britto loves Bertolotto”, l’azienda presenta una linea decorata con opere di Romero Britto, l’artista brasiliano dallo stile iconico e vibrante che il New York Times ha descritto come “trasudante calore, ottimismo e amore”.

In un linguaggio trasversale, che attinge alla Pop Art e si esprime con il colore, l’allegria delle grafiche di Britto veste le porte di Bertolotto: una proposta originalissima e la scoperta del potere della decorazione in interni ispirati agli stili più diversi.

Farfalle, cuori, orsetti, tutti gli elementi della neo-popart di Romero Britti sono disegnati sulle porte di Bertolotto che diventano quasi dei murales d’autore e le porte come elementi scenici di grande impatto nella casa.

Britto Loves Bertolotto al Salone del Mobile 2017

Le collezioni di Bertolotto Porte

La collezione “Britto loves Bertolotto” va da aggiungersi al già ricco catalogo del marchio piemontese, dalle porte Rodi ad Arabesque, da Mag a Sidney, da Fashion a Metro Map, porte di interni realizzate nel materiale più antico del mondo, come il legno, eleganti, discrete e di gran carattere, in tante finiture, oppure incise laccate, ispirate allo stile metropolitano, o in materiali Hi Tech e innovativi.

Non solo porte per interni ma anche boiserie e porte blindate, per rispondere alle esigenze progettuali e di personalizzazione a tutto tondo, combinando la sapienza artigiana con materie prime selezionate, tecnologie avanzate e un design esclusivo.

Le proposte di Bertolotto Porte spaziano dallo stile tradizionale a quello minimalista o di tendenza, e raccoglie diciannove collezioni in ottanta colorazioni e diciannove essenze, tutte all’insegna del design e della grande originalità.

Nello showroom milanese in via Santa Sofia 21, uno spazio di 300 metri quadri su due livelli, alla esposizione dei prodotti si associa il Bertolotto Lab, vero incubatore di idee e soluzioni per progettisti e consumatori, con un servizio di consulenza tecnica per gestire ogni variabile possa presentarsi e per supportare ed orientare il cliente nella scelta, con tante proposte personalizzabili.

Estetica e funzionalità vanno di pari passo, creando ambienti di particolare pregio e stile, con porte corredate di certificazioni ambientali, per una corretta gestione delle risorse, ma anche porte acustiche fonoisolanti, per garantire un comfort maggiore.

Quando la casa diventa una scenografia ideale del nostro stile.

