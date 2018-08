Bello Fuori: i Nuovi Pavimenti Per Esterni

I pavimenti per esterni si arricchiscono di nuove ed originali proposte

L’estetica è un fattore importante, ma il pavimento per esterno deve essere altamente performante: resistente, ingelivo, antiscivolo, facile da installare e da pulire, inalterabile a qualsiasi condizione climatica ed inattaccabile da muffe e muschi. Ecco tutte le novità più performanti.

I nuovi pavimenti per esterni

Il gres si conferma uno dei materiali più idonei per le superfici esterne, con lastre di 20 mm di spessore posate in genere su supporti in polipropilene disponibili con alcune altezze fisse, oppure con altezze regolabili, che consentono la realizzazione di pavimenti sopraelevati e il passaggio di impianti elettrici e idrici nell’intercapedine sottostante.

In alternativa, possono essere posate anche a colla su massetto, garantendo così al pavimento una ulteriore resistenza ai carichi.

Un’altra proposta interessante è il brevetto di Cosentino, Dekton, una sofisticata miscela di materie prime utilizzate nella produzione di vetro, porcellana e superfici in quarzo.

Una miscela di materie prime utilizzate nella produzione di vetro, porcellana e superfici in quarzo. È ottenuto con tecnologia di sinterizzazione di particelle (TSP) e un processo innovativo di ultracompattazione. Resiste ai raggi UV, ai graffi, alle macchie, agli shock termici, con ridotto assorbimento di acqua. In lastre di grande formato e in 4 spessori.

Prodotto con la tecnologia di sinterizzazione delle particelle (TSP) che comprende un processo innovativo di ultracompattazione, questo materiale garantisce resistenza ai raggi UV, ai graffi, alle macchie, agli shock termici, oltre a presentare un ridottissimo assorbimento di acqua.

Da considerare anche l’ispirazione al “gathering”, ormai uno stile internazionale che recupera le superfici tradizionali appartenenti alla storia, come maioliche, cementine, pietre, marmi e legni, realizzando nuovi abbinamenti creativi ed estremamente contemporanei.

Per tutti, il comune denominatore dei grandi formati, che esaltano il progetto architettonico, e il processo ecosostenibile di produzione, con l’utilizzo di materiale riciclato.

di

Martina Servillo

