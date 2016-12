Il Bagno Hafro Geromin: Design, Estetica e Tecnologia

Il bagno moderno è un ambiente che viene progettato con la stessa cura che riserviamo agli altri ambienti della casa. Il bagno come luogo dedicato al benessere, in cui tecnologia e design si incontrano per dare forma a spazi funzionali e di stile.

Nella continua ricerca orientata al benessere, il bagno firmato Hafro Geromin punta a creare una vera e propria spa, in cui possiamo realizzare il sogno di una sauna o un hammam.

Gruppo Geromin ha origini lontane e tutte le valenze di una tradizione di famiglia. Dal 1945, logiche produttive e distributive in costante miglioramento, ricerca e tecnologie all’avanguardia, oltre a collaborazioni di alto livello danno vita alla vasta gamma di prodotti, dalle docce agli hammam fino ai sistemi modulari intelligenti.

Hafro è un progetto in continua evoluzione per rendere possibile il sogno di una vera spa personalizzata tra le confortevoli pareti domestiche. Una concezione che unisce l’alta qualità dei materiali, l’attualità del design e le prestazioni elevate alla convenienza, lavorando sull’innovazione e l’efficienza di tutte le fasi produttive.

Vasche idromassaggio, colonne doccia e box doccia multifunzione, generatori di vapore, bagni turchi e minipiscine da esterno, sono tutti prodotti attentamente studiati dal team interno di ricerca e sviluppo, con la proficua collaborazione di designer e professionisti esterni.

Scopri anche:

Una spa in casa con Hafro Geromin

Il bagno moderno firmato Hafro Geromin

La concezione del bagno moderno è profondamente cambiata negli ultimi anni: l’arredobagno è sempre più nel segno del design e anche le cabine doccia e le vasche da bagno uniscono estetica ricercata e funzionalità. La cabina doccia ad esempio, ha acquisito una nuova dimensione. Da soluzione bagno più pratica, veloce e spartana della vasca, la cabina doccia si è trasformata in un ambiente multisensoriale e multifunzionale, di cui poter scegliere dimensioni, prestazioni, finiture ed allestimenti, per praticare una terapia di benessere del corpo e della mente.

Scopri anche:

L’arredobagno STR8 di Hafro Geromin

Le cabine doccia multifunzione di Hafro Geromin

Oltre alle nuove cabine doccia, Hafro Geromin ha puntato anche su saune e hammam che non richiedono più dispendiosi locali realizzati appositamente, ma si inseriscono facilmente negli ambienti domestici e nelle strutture ricettive.

I progetti studiati da Franco Bertoli hanno reso possibile concentrare comfort e prestazioni d’eccellenza in modelli di saune e hammam, anche integrati e con doccia, diversi per forma e allestimenti, sempre corredati da numerosi accessori e optional, con un originale scelta di materiali, delle proporzioni e delle soluzioni tecniche.

Sauna Vita utilizza una sapiente mescolanza di legni per assicurare la massima qualità. Al pregiato abete rosso di risonanza della foresta di Tarvisio – finora riservato alla creazione di violini e pianoforti nel mondo – si affianca l’Hemlock delle foreste pluviali dell’Alaska e del Canada occidentale.

Scopri anche:

Come realizzare una spa in casa con Hafro Geromin

Living Bathroom, Living Better è l’esemplificazione della filosofia di Hafro Geromin: vivi l’ambiente bagno, vivilo al meglio, vivilo per stare bene.

Un vero e proprio invito al piacere di stare in casa.

Nessun contenuto correlato.