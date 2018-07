Aspria Harbour Club: Benessere all’Insegna del Design

Alla scoperta della bellissima struttura Aspria Harbour Club

Immerso in una meravigliosa oasi di 7 ettari, Aspria Harbour Club è il luogo perfetto dove sport e relax convivono in armonia, a 15 minuti dal centro di Milano in zona San Siro. Spa, piscine, palestra, tennis: scoprite un mondo di sport e benessere per Voi e la Vostra famiglia in un ambiente esclusivo in armonia con la natura.

Aspria Harbour Club, dal design curato e accattivante, è sicuramente un punto di riferimento a Milano per unire stile di vita, eventi, salute e benessere, oltre allo sport.

Questo club di concezione contemporanea, propone una vasta scelta di attività sportive sia indoor sia all’aria aperta, con attrezzature all’avanguardia, una piscina olimpionica scoperta immersa nel parco e una coperta da 25 metri, 20 campi da tennis, un mini club per bambini, un campo-pratica per il golf oltre a sale riunioni e la club house per i Soci. Il ristorante di ottimo livello, si affaccia sul parco e sulle piscine con delle magnifiche terrazze dove prendere il sole o rilassarsi.

L’offerta è completata da una raffinata e accogliente SPA, che propone una piscina idroterapica scoperta ed esperienze in ambienti caldi, freddi e acquatici. La SPA, una delle più prestigiose in Europa, offre qualità e servizi a livelli impareggiabili. Per saperne di più e diventare socio visita il sito di Aspria Harbour Club

Nessun contenuto correlato.