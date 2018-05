Linee Pure e Sottili per il Nuovo Arredobagno Firmato Duravit

Tutte le novità di Duravit al Salone Internazionale del Bagno 2018

Piccole architetture domestiche: così si potrebbe definire l’arredobagno firmato Duravit che punta su linee pure e sottili, frutto di un grande studio in termini di tecniche di lavorazione e di tecnologie, alla ricerca del bagno perfetto, che sia confortevole ma soprattutto una stanza caratterizzata dal design.

Al Salone Internazionale del Bagno 2018, Duravit presenta due linee di grande impatto per la sala da bagno e customizzabili in base alle esigenze di tutti gli spazi.

La linea XSquare di Duravit

La serie di mobili per il bagno XSquare si distingue per il design elegante e moderno, le finiture e i materiali di grande qualità e gli essenziali profili cromati.

Insieme al designer Kurt Merki Jr., Duravit ha creato una serie di mobili pensata in particolare per i moderni lavabi DuraSquare. Caratteristica distintiva del design è un profilo cromato, a forma di quarto di cerchio, che incornicia lateralmente il mobile.

XSquare offre innumerevoli possibilità di abbinamento e si adatta perfettamente alle serie ceramiche DuraSquare, Vero Air, ME by Starck e P3 Comforts. In questo modo, la serie di mobili per il bagno rende possibile un design di interni coerente e di alto livello, abbinando vasche centro stanza o da incasso, vasi, rubinetteria, piatti doccia e accessori.

La linea Brioso di Duravit

Duravit e il designer Christian Werner hanno realizzato una serie di mobili per il bagno il cui stesso nome “Brioso” suggerisce disinvoltura, freschezza e gioia di vivere in un bagno moderno.

Fra le caratteristiche particolari spiccano le linee precise e raffinate date dalle sottili pareti laterali del corpo di mobili, specchi e armadietti a specchio.

Altra caratteristica è costituita dalle maniglie e dai piedi, che a scelta possono essere forniti nello stesso colore del corpo, offrendo funzionalità senza alterare il design d’insieme.

Per chi desidera tuttavia un contrasto maggiore, basta scegliere le maniglie ed eventualmente i piedi in Cromo, ad esempio in abbinamento alle impiallacciature in vero legno. Le numerose possibilità di configurazione personalizzata di Brioso sono disponibili ad un interessante rapporto qualità/prezzo.

La serie mostra allo stesso tempo presenza e discrezione. E questo spiega perché Brioso si abbini con tanta facilità a serie per il bagno così diverse come Vero Air, P3 Comforts, ME by Starck, Starck 3 e D-Code.

Guarda il video con tutte le novità di Duravit al Salone Internazionale del Bagno 2018

Duravit interpreta le tendenze dell’arredobagno puntando sul grigio, molto amato dagli architetti e di grande tendenza anche per l’arredobagno, con nuove possibilità di configurazione.

Sia in architettura che nella decorazione d’interni infatti, da anni il grigio in tutte le sue sfumature è uno dei colori più utilizzati.

Duravit punta su “Stonetto” che ha caratteristiche simili alla pietra ma tuttavia uniforme. La superficie liscia si rivela piacevole al tatto, è opaca, antiscivolo e antigraffio. Prodotto interamente in DuraSolid Q, un materiale pregiato a base minerale, Stonetto convince anche dal punto di vista funzionale.

La superficie particolarmente dura e il notevole spessore rendono questo piatto doccia particolarmente resistente a danni e sporco.

Tante novità per un bagno come una vera e propria area di relax.

Per saperne di più vai su Duravit.it