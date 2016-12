Arredobagno Escape di Arcom: Oltre il Design

Linee minimal e raffinate per Escape di Arcom, uno dei modelli più particolari ed apprezzati del brand, per le sua linea sobria, attenta ai dettagli, con numerose finiture e modularità per rispondere a tutte le esigenze.

Arcom ha arricchito il modello Escape di un importante elemento: la linea verticale.

Lo spessore dei fianchi delle basi e dei pensili emerge sui frontali di cassetti e ante, creando una sorta di cornice che valorizza il mobile da bagno: nasce così Escape new, una linea di prodotti elegante e decisa, dove lo spessore dei fianchi sottolinea le volumetrie, con un gioco di luci e ombre che fanno risaltare la tridimensionalità della composizione.

Arredobagno Escape New di Arcom

Nuovi spessori, nuovi materiali, nuove possibilità. Escape si arricchisce di nuove finiture: oltre alle 50 tonalità laccate lucide o opache, Escape è disponibile nell’essenza Rovere, in 7 tonalità o nella versione colore. Il Rovere nodato è perfetto per questo modello dal carattere deciso, che ben si sposa con lo stile industrial di Magnetica, la linea di pannelli e accessori con calamita di Arcom, che consente di creare rivestimenti innovativi.

Scopri di più sui rivestimenti Magnetica di Arcom

Nella nuova interpretazione di Escape, l’apertura a gola dona unicità alla composizione grazie al profilo maniglia, che può essere personalizzato nelle 50 tonalità laccate o nella finitura brill: l’anta a gola valorizza la pulizia delle linee e mette in risalto le finiture.

Il rigore della forma, l’uso consapevole dei materiali e l’apertura a gola orizzontale rendono il restyling di Escape davvero suggestivo.

Ma le novità non sono ancora finite.

Parliamo dei nuovi top in finitura Corteccia, disponibili nella versione più chiara o più scura, che con il caratteristico bordo ondulato sottolineano la matericità del legno e creano composizioni molto originali.

Oltre al legno sono disponibili 7 nuove finiture in stratificato Unicolor, un materiale effetto pietra che consente di ottenere spessori più sottili dei top, donando un ulteriore tocco di design alla composizione. La vasca del lavabo può essere integrata nel piano top, mentre la piletta di scarico è coperta da un piatto estraibile dello stesso materiale: il design incontra la praticità.

Materiali all’avanguardia, finiture originali, intelligenti soluzioni e proposte coordinate per complementi e accessori, arredano la stanza più intima della casa con una grande libertà compositiva e regalano un’esperienza sensoriale inconfondibile. Un luogo da vivere ogni giorno adattandolo alle proprie necessità di comfort e stile.

Per saperne di più visita Arcom Arredobagno

