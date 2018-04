Arredobagno 2018: le novità dal Salone Internazionale del Bagno

Il Salone Internazionale del Bagno riflette l’evoluzione del locale da bagno all’interno delle abitazioni, da spazio esclusivamente di servizio ad ambiente per il relax e il benessere tout court.

Novità e suggestioni che abbracciano a 360° l’universo bagno, offrendo una panoramica davvero completa sulle tendenze per arredare casa.

Arredobagno 2018: le nuove proposte

Linee pulite ed essenziali caratterizzano Iunix, la cabina doccia di Provex. La porta battente con cerniera è dotata di sistema a pendolo per apertura IN/OUT fino a 360° ed è montata internamente a filo vetro. Il meccanismo di sollevamento/abbassamento integrato consente la chiusura graduale della porta e l’estensibilità di 5 mm (in ogni porta e nei pannelli laterali). L’acciaio inossidabile spazzolato in lega AISI 316L garantisce la resistenza alla corrosione e ai graffi.

Il Collage Specchi, design di Luca Galofaro per Antoniolupi, gli specchi sono realizzati attraverso una stratificazione di lastre in vetro stampate e creano dei collage tridimensionali in cui l’ultimo

strato specchiato definisce una relazione con l’osservatore che entra nell’immagine.

Linee pulite e varietà cromatica per la collezione Sciarada, di Blubleu, adatta ad interpretare ambienti più diversi. La chiusura doccia walk-in in cristallo Textile 8 mm con inserto in tessuto bianco trasforma la chiusura doccia in un separé. La rubinetteria è composta da un mix doccia ad incasso e da un soffione circolare Ø 30 cm, con sostegno a muro e ugelli anticalcare e finitura acciaio spazzolato.

Il nuovo sistema disegnato da Mattia Pareschi per Scavolini introduce angoli fitness; struttura e accessori d’arredo sono in finitura antracite, con base per lavabo e armadiatura sospese. Gli elementi modulari del progetto nei tre formati da 70, 90 e 120 cm sono arricchiti da porta accessori, vaschette portaoggetti, ganci porta asciugamani e attrezzature sportive.

La collezione Suede, di Cerasa, si articola in più elementi. È composta, infatti, da base lavabo conica impiallacciata noce canaletto con cassetto e cassetto interno; piano in ecomalta talco con

vasca integrata; specchio con telaio in metallo bronzo anticato lucido e lampada a led con supporto metallico; servetto con basamento in ecomalta talco, struttura in metallo bronzo anticato lucido ed accessori in pelle; tavolino con basamento in ecomalta talco, struttura in metallo bronzo anticato lucido e vassoio in pelle.

Termoarredo elettrico ad elevata tecnologia (con display touch) e specchio in vetro temperato per New Image, di Deltacalor. L’assenza di cornice lo rende adatto a qualsiasi ambiente, ma trova la sua collocazione ideale in bagno. Disponibile in due finiture, specchio naturale o fumé (per la zona living o la camera da letto).

Otto è il box doccia senza telaio firmato Arblu, caratterizzato da profili rigorosi ed essenziali e da eleganti finiture, con ante in cristallo temperato dello spessore di 8 mm e altezza di 2,05 metri, proposto nella soluzione scorrevole o battente. I meccanismi sono celati dietro il sistema di scorrimento a scomparsa, formato da una cover amovibile su barra scorrevole. I profili in alluminio

sono disponibili in argento lucido, nella finitura brunita Alublack (alluminio anodizzato ossidato) e laccati, nel colori Arblu opachi.

Il sistema lavabo Kyros, disegnato da Andrea Parisio e Giuseppe Pezzano per Ceramica Cielo, è proposto nelle 16 nuance della collezione Terre del marchio. A enfatizzare il design è la profondità del lavabo, di circa 18 cm, che lo rende pratico come una piccola vasca, mentre il contenitore sottostante, sempre ovale, arricchisce e completa l’armonia del progetto.

Di Artceram, Cartesio è la nuova collezione di lavabi da appoggio disegnata da Meneghello Paolelli Associati: una definizione tridimensionale di trend grafici alla moda, freschi e funzionali. Memphis e minimalismo sono i riferimenti, con colori vivaci e intersezioni di geometrie basilari sfacciatamente anni’80.

Code, di Arbi Arredobagno, (240×50 cm) è disponibile nella nuova finitura in legno di eucalipto con vena verticale e costituita da una base e dalla struttura folding con lavabo in grès Amami opaco. Anche l’alzata è nello stesso materiale. La specchiera Boheme ha il profilo in alluminio e finitura inox con luce led inferiore e superiore.

Profilo cromato, a forma di quarto di cerchio, che incornicia lateralmente il mobile per la collezione XSquare, di Duravit, pensata, in particolare, per i lavabi della serie DuraSquare. Le basi sottolavabo sono disponibili in 5 diverse larghezze, da 80 a 160 cm, e offrono spazio anche per il lavabo doppio. In 28 finiture disponibili.

Di Effegibi, Waterdream, design Giovanna Talocci con Marco Pallocca, è una minipiscina dalle linee essenziali, pensata sia per spazi domestici che per usi collettivi, per interni ed esterni. Uno dei

lati è un piano d’appoggio ed è dotato di un ripiano apribile che ospita il vano tecnico. Il ripiano in vetro è definito da un bordo luminoso e può essere personalizzato con rivestimenti diversi.

Nuova versione, ultraminimalista, per i radiatori di design in alluminio Bryce e Beams (in foto) disegnati dall’architetto Wim Segers per Vasco. Il collettore è invisibile, il set di valvole è nascosto, le staffe di fissaggio sono integrate. Nella versione Mono, si presentano con un’unica sezione larga 150 mm.

Nessun contenuto correlato.