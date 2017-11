Arredamont 2017: la Mostra dell’Arredare in Montagna

Arredamont 2017: la più grande mostra dell’arredare in montagna

Tempo di pensare alla montagna e all’arredamento per la casa in montagna!. Da non perdere Arredamont 2017, dal 28 ottobre al 5 Novembre 2017 alla fiera di Longarone.

Un’esposizione completa e moderna dedicata all’arredamento, ai complementi, ai tessuti e all’oggettistica delle case di montagna. L’evento è dedicato a chi vuole arredare la propria abitazione e agli operatori del settore turistico sempre più attenti all’arredamento delle proprie strutture ricettive.

I quarant’anni di Arredamont

Arredamont, compie quarant’anni, un traguardo di assoluto prestigio per una manifestazione che ha svolto un ruolo concreto quale vetrina promozionale e che ha contribuito alla crescita di numerose realtà produttive e commerciali medio-piccole, con ricadute di immagine su tutto il territorio bellunese. Nata nel 1978, da una felice intuizione della commissione ORMAF, ha visto, anno dopo anno, accrescere l’interesse attorno a sé, diventando un evento fieristico altamente specializzato, di indiscussa valenza nazionale, unico nel suo genere, probabilmente a livello europeo, fortemente atteso dagli operatori e dal grande pubblico.

Un successo che si fonda innanzitutto sul diretto collegamento con il tessuto economico delle limitrofe aree di montagna, dove si registra la presenza di qualificate aziende specializzate, con particolare riguardo alla lavorazione del legno, con produzioni di alta qualità, su misura o in piccole serie.

Arredamont 2017

Un appuntamento unico nel suo genere in Italia appunto, che propone ai visitatori le novità del settore arredamento presentando prodotti originali accanto ai mobili e complementi d’arredo tradizionali. All’interno di Arredamont, camminando fra i numerosi stand, si possono trovare oggetti particolari e spunti per caratterizzare le situazioni più diverse: dall’angolo del soggiorno di casa alle camere moderne realizzate con legni antichi. Cornici su misura con essenze particolari di legno, oggetti di design, particolari di rustiche case di montagna, tessuti pregiati e rari: ed anche quello che non è usuale, ad Arredamont, lo si può trovare.

Protagonista indiscusso rimane il legno che gli artigiani trasformano in vere e proprie opere d’arte: boiserie, mobili nuovi e tradizionali, ristrutturazioni con antichi legni ed anche costruzioni con nuovo legname. In fiera, assieme al legno, trovano spazio anche gli altri materiali naturali: pietra, ferro e lana lavorati nelle terre di montagna. La passione per la lavorazione del legno e dei materiali naturali crea complementi d’arredo che soddisfano i sogni dei clienti, creazioni realizzate non solo con le mani ma soprattutto con la mente e il cuore…è questa l’anima di Arredamont.

Per vedere il programma e tutte le info vai su Arredamont.it

