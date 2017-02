Arredamento Soggiorno e Living 2017: uno spazio tutto da vivere

L’arredamento soggiorno e living 2017 è caratterizzato da arredi nel segno del design con uno studio delle proporzioni, ergonomia e accurata selezione dei materiali, per arredi di carattere destinati a durare nel tempo. Dai divani alle credenze fino alle librerie, scopriamo come arredare la zona giorno.

Arredamento Soggiorno e Living 2017: divani e poltrone

Formule personalizzate per esprimere comfort ed eleganza attraverso i nuovi divani organizzati a sistemi.

Nuove dimensioni del comfort affidate ad ampi cuscini, sedute reclinabili e imbottiture performanti.

Fantasie e rigore con un unico obiettivo: il comfort, che si esprime anche con sedute di stile nelle soluzioni formali quanto nelle scelte materiche.

Arredamento Soggiorno e Living 2017: le librerie

I sistemi a parete sfruttano appieno lo spazio, abitandolo senza limiti.

Simmetrie e asimmetrie per contenere e organizzare, in vani aperti o chiusi.

L’essenzialità delle librerie per ottenere il massimo, in termini di flessibilità e prestazioni con binomi materici per esaltare la collocazione nello spazio.

Arredamento Soggiorno e Living 2017: i tavoli per la zona giorno

Dal progetto per sottrazione al design che dà forma alla materia, per soddisfare ogni stile.

L’attenzione per l’utilizzo di materiali naturali, nel rispetto dell’ambiente e secondo i dettami della biosostenibilità, sviluppatasi negli ultimi anni in molti settori, investe anche quello dell’arredo.

Tra le tendenze dell’arredamento 2017, ecco il ritorno al legno non è solo una scelta di valore etico, ma un vero e proprio trend, che ha riscoperto e riproposto un materiale primordiale e lavorazioni artigianali per decenni surclassate dall’ultramoderno a tutti i costi.

Arredamento Soggiorno e Living 2017: le credenze

Geometrie e décor per contenere, organizzare, esibire. Le nuove credenze e madie si vestono di materiali pregiati e lavorazioni artiginali per saltare il progetto.

Veri e propri elementi scenografici votati alla funzionalità.

