Arredamento Giardino: la forza dei materiali, del colore e del design per progetti pensati per l’outdoor ma perfetti in qualsiasi ambiente della casa, grazie al carattere deciso e alla versatilità

versione open.

Nuove gamme di colori Funny White e Industrial Black per le iconiche sedute Gumball di Plust Collection disegnate da Alberto Brogliato.

Realizzata in polietilene, la collezione è disponibile in materiale laccato, in versione luminosa e anche in una special edition riempita di palline colorate che traspaiono dalla superficie traslucida e morbida.

Ray, il sistema di sedute per gli interni disegnato da Antonio Citterio per B&B Italia, esce allo scoperto con le due versioni Ray Outdoor Natural, con intrecci a corda in textilene, e Ray Outdoor Fabric, in foto, con intrecci a nastro in fibra di polipropilene, in una brillante gamma cromatica.

Entrambe le linee prevedono divani in due profondità, elementi componibili e poltrone; versione unica Fabric, invece, per il lettino con ruote.

Con le sedute Alura, il tavolino pieghevole Traverse, a firma di Mathias De Ferm per Royal Botania, si ispira al tradizionale tavolo pieghevole inglese, potenziandone praticità e facilità di utilizzo. Due i modelli, tondo e quadrato.

Patricia Urquiola reinventa lo schienale puntando su due cuscini affiancati tenuti insieme da nastri colorati: è la formula di Roll, collezione di sedute di Kettal con struttura in alluminio dal segno grafico.

Fiori di dente di leone stilizzati per i sottopiatti della collezione Clé Des Champs di Fermob, anche in grigio. Misure: 34×19 cm.

Sedute e schienali in Batyline® per le sedie e piani in teak o in Corian per i tavoli che compongono la collezione Tandem di Ego Paris, con struttura in alluminio, in numerose varianti cromatiche.

di Anita Laporta

