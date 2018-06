Arredamento Giardino 2018: un’iconica semplicità

Il dialogo tra forma e funzione ispira l’arredamento giardino 2018, tradotto in un design creativo e propositivo di nuove formule per godersi il relax all’aria aperta.

Ecco le novità design più interessanti.

ZeroUno, firmata da Ateliernanni per Billiani, è la famiglia di sedute per esterni che include sedie impilabili in metallo e poltroncine, entrambe proposte con sedile in lamiera o imbottito. Elementi dal design leggero, che si inseriscono nel contesto senza prevalere su di esso.

Dalla nuova collaborazione del duo di designer Martinelli Venezia con il marchio Slide nascono i lettini prendisole Ponente, realizzati in polietilene, dalla forma essenziale in colori vivaci, in dimensioni 200x68x34 H cm, adatti per il bordo piscina quanto per gli interni.

Un angolo relax da comporre dove si vuole, con pochi, facili elementi di Ikea. Come il lettino pieghevole Håmö, in acciaio rivestito a polvere e 100% poliestere, e Ramsö, l’ombrellone inclinabile con morsetto e accessorio di fissaggio a vite, in 100% poliestere e acciaio rivestito a polvere.

Apollo, di Kenneth Cobonpue, è il daybed la cui forma ricorda quella di un’astronave o di un nido, con accesso dalla scaletta. Ha una struttura organica, realizzata artigianalmente, in polietilene e alluminio, con tessuti Sunbrella. Misura 264 cm, con altezza di 206 cm e profondità di 156 cm.

Acacia è l’ombrellone di Extremis ispirato ai rami dell’omonimo albero, che può essere rivolto verso il sole, offrendo così, con una superficie relativamente piccola, prestazioni equivalenti a quelle di un modello più grande. Anziché chiudersi, il panno si toglie e si ripone facilmente, trasformando l’ombrellone in una scultura. È dotato di illuminazione integrata.

Plantation Max di Tuuci è l’ombrellone dotato di sistema di illuminazione Luna dello stesso marchio, con faretti LED inseriti al centro delle controventature; grazie a un sensore touch è possibile accendere e spegnere la luce o regolarne l’intensità. L’ombrellone, che può emanare anche un piacevole calore grazie al radiatore da 1500 W, nasconde, all’interno del palo, un motore per l’apertura e la chiusura, con un pannello di controllo fissato al palo stesso che comanda tutte le funzioni.

Il Planter della Jackie Collection di Talenti, alto 120 cm, presenta tre cestelli portapiante in corda intrecciata inseriti in una struttura in metallo, da abbinare agli altri elementi della stessa collezione: sedute, pouf, lampade, cesti.

di Alessandra Valeri

