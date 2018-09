Arredamento cucina 2019: un piacere condiviso

Quotidiano Contemporaneo: l’arredamento cucina 2019 punta su uno spazio open che entra in simbiosi con il living, ampliando l’area in cui si manifesta la convivialità.

L’ambiente cucina conferma ormai un trend iniziato anni fa. Finiture originali ed eleganti, materiali innovativi che facilitano la pulizia, aumentano la durata e fanno la differenza.

Come le dimensioni generose e la capacità di definire in modo pratico le zone di lavoro. Ecco tutte le ultime novità.

Speciale arredamento cucina 2019

Composizione con ante piene in castagno bianco ghiaccio decapato per la cucina Trevi di Aran Cucine. La solidità strutturale del modello rimanda all’equilibrio tra uomo e natura, privilegiando ergonomia e funzionalità.

Le finiture, i materiali e gli elettrodomestici di ultima generazione, insieme alla libertà di scelta delle cromie, esaltano il lato contemporaneo e sartoriale di Operà, firmata Marchi Cucine.

L’isola centrale è un blocco funzionale con una finitura risultante da una lavorazione tridimensionale a tessuto e un procedimento brevettato, che rende più caldo il colore dell’acciaio.

L’ispirazione progettuale di Hera, di Snaidero, ricorda le atmosfere country inglesi con un appeal assolutamente contemporaneo. L’anta con telaio di 6 cm veste ogni elemento dei pensili, delle basi, delle colonne e degli accessori e può essere in versione piena, totalmente vetro o vetro e specchietto.

Phoenix di Poliform è una proposta in cui tutti gli elementi compositivi della cucina sono ispirati alla geometria più pura e alla massima essenzialità del disegno. Finitura struttura: grigio chiaro, grigio scuro; finitura anta: laccato goffrato, laccato lucido, essenza, noce canaletto massello, DuPont Corian, acciaio.

Segni 2018 di Zampieri è una cucina che al posto del consueto sistema a pensili si presenta come un programma aperto. Isola con top e ante in pietra Havana brown; colonne in finitura Metalsatin bronzo scuro; boiserie con struttura alluminio e rovere fossile.

Unit di Cesar regala una nuova visione dello spazio cucina, ripensato a favore di una totale libertà compositiva. Il progetto si propone con moduli base da 60-90-120 cm e moduli colonna da 60-90-120 cm, per la massima versatilità compositiva e ampie possibilità di personalizzazione.

Aliant di Stosa Cucine interpreta uno dei materiali più puri: il vetro. Vasta la gamma di accessori per tutte le esigenze: come Tavinea Grass, un nuovo sistema organizzativo-innovativo all’interno di cassetti e cestoni per gli utensili della cucina.

di Floriana Morrone e Alessandra Valeri

