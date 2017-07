Architettura e Paesaggio per un Progetto che Esalta al Massimo la Natura

Architettura e paesaggio: un bellissimo progetto a Mounsef, a nord di Beirut

Protagonista nel nuovo numero di Case Design Stili di giugno e luglio 2017, un progetto architettonico sviluppato per esaltare al massimo il paesaggio, godere appieno della vista del mare e ospitare, senza limiti di spazio, grandi comitive di amici e parenti, in un lussuoso relax.

È l’anima della grandiosa villa privata realizzata in Libano a Mounsef, a nord di Beirut e nelle vicinanze dell’antica città fenicia di Byblos, dagli architetti Patrick Mezher e Walid Ghantous di Blankpage Architects e da Karim Nader di Karim Nader Studio.

Un progetto sviluppato in non meno di quattro anni, cercando di interpretare e valorizzare alcuni aspetti fondamentali del sito, dai tramonti sul mare alla percezione dell’aria, dalle coste rocciose al suono perpetuo delle onde che si infrangono sugli scogli.

A dispetto del risultato estremamente contemporaneo, non è stata dimenticata neanche l’architettura domestica tradizionale, con il circolo di stanze che si raccolgono intorno a una corte centrale.

I 2000 metri quadrati circa di superficie dell’immobile ospitano al piano inferiore la hall, cuore pulsante della casa, con il divano extralarge On The Rocks di Edra allungato sulla coppia di tappeti di Jan Kath e sormontato dalle oniriche sospensioni Cerf-Volant, realizzate su commissione da Design in Beirut.

Le camere da letto al primo piano della casa, terzo livello della struttura, dominano il paesaggio, grazie all’assenza di qualsiasi barriera che si interponga tra la vista e il mare, complici le balaustre in vetro che corrono lungo l’edificio e che delimitano anche le due scale esterne di collegamento tra il primo piano dei due volumi architettonici e il roof garden.

Per non lasciare nulla al caso, il tetto dei due corpi è stato infatti trasformato, attraverso un passaggio comune, in una grande terrazza continua, che integra sedute in muratura su misura, poltrone di Paola Lenti, coffee table di fattura artigianale ed essenze mediterranee.

Di notte, grazie a un progetto illuminotecnico messo a punto da Design in Beirut e coordinato da Carole Akkari, la casa si trasforma in un’immensa scatola luminosa, esaltata da tracce di luce che ne evidenziano volumi e costrutti prospettici. Il landscape design, invece, è a firma dello studio di progettazione libanese Some Existing Trees.

di Anita Laporta

Foto di Marwan Harmouche

