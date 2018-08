Apparecchiare con Stile la Tavola Estiva

Apparecchiare la tavola estiva in modo originale è un gesto artistico

“La tavola è come una tela dipinta che ci insegna che oggi è una volta sola. È costruire sapendo che scomparirà: come per i mandala di sabbia tibetani”.

A dirlo è la scrittrice giapponese Banana Yoshimoto. Il richiamo al senso effimero della vita racchiude l’invito a godere delle piccole cose, della bellezza che si esprime in molti modi diversi. Anche raccogliendosi attorno ad una tavola, resa speciale da oggetti di grande valore estetico.

È la filosofia del prêt-à-porter della mise en place secondo Villa D’Este Home Tivoli, un brand che si concentra sulla scomposizione dei posti a tavola, rendendoli unici e personalizzati sull’ospite, intonandoli con il variare degli ambienti, delle stagioni, della luce, delle atmosfere, dei paesaggi, spingendosi fino a farne, appunto, un prêt-à-porter dello stile di apparecchiare, capace di riflettere gli ultimi dettami di moda e design, ma anche di abbinarsi perfettamente allo stile della padrona di casa, con la sua personalità, o all’ispirazione del momento.

Ecco, una breve antologia della mise en place: tessuti in lino naturale; preziosi bicchieri in cristallo o in materiale plastico di nuova generazione e piatti con decori artistici che interpretano in modo inaspettato il luogo della convivialità.

Fanno parte della Kitchen Collection di Mirabello Carrara i due modelli in foto, Gorgonie e Playa, in tessuto in drill di cotone, disponibile nei formati tovaglia, tovagliolo, tovaglietta americana e runner.

Due proposte di Tognana per l’estate 2018: Soledad è il servizio tavola caratterizzato da un originale decoro dipinto a mano che si abbina all’azzurro acqua e che accompagna la famiglia dalla colazione alla cena. Spring, invece, è una collezione di mug in stoneware, ciascuna con un divertente messaggio e disponibile nei colori arancio, verde e azzurro.

Milou Milano, brand creativo di tessile sartoriale per la tavola, propone la Collezione Palm con il classico motivo foliage rivisitato in chiave contemporanea, runner e set di tovagliette americane in cotone stampato per un’atmosfera tropicale, adatta a tavole eleganti o più informali.

Una delicata sfilatura da mani abili con lavorazione punto a giorno rende la tovaglietta americana in lino Ajour naturale, di Cuore di lino, più leggera e naturale. Lo stile è ispirato alla più antica tradizione manifatturiera italiana. Anche da combinare con tovaglia, tovaglioli, runner o fermatovaglioli, in colori diversi e alternati tra di loro.

Stampato con tecnica digitale su twill di puro cotone con motivo piazzato, il servizio da tavola Algae, della collezione Naturae di Gabel, composto da tovaglia rettangolare e tovaglioli coordinati, è disponibile nelle dimensioni 6, 8 e 12 posti, in una sola variante colore.

L’eleganza sublime e gloriosa del mare ispira Villeroy & Boch nella creazione di una nuova collezione per la tavola. Montauk interpreta alla perfezione la moda marinara casual chic: piatti,

bicchieri, tazze e posate in acciaio inossidabile con il decoro della caratteristica corda.

di Emma Coleman

Nessun contenuto correlato.