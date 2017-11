L’ambiente bagno firmato Arcom: personalizzazione per il massimo del relax

La sala da bagno oramai è vista come una vera e propria zona living, non più uno spazio della casa da nascondere ma da valorizzare, da far vedere agli ospiti, un ambiente quasi alla pari del soggiorno. Da questo concept Arcom si è distinta nel panorama dell’arredo bagno proprio per l’attenzione che pone non solo nei confronti del mobile, ma di tutto l’ambiente di cui il mobile bagno fa parte.

Grazie all’ampia modularità che caratterizza il programma mobili e alla varietà dei materiali, Arcom offre innumerevoli soluzioni, dal top di gamma con finiture impiallacciate, marmi e vetro, alla linea basic, dove troviamo finiture pensate per connotare gli stili di vita contemporanei.

Il bagno diventa uno spazio da progettare ma soprattutto da personalizzare!

Centrale nel progetto di Arcom, il nuovo programma Dress-up, che propone una serie di complementi che “vestono” la sala da bagno, con finiture e grafiche coordinate da poter applicare ai mobili e a tutta la gamma. Le proposte spaziano dalle carte da parati ai pouf, dai lampadari ai tappeti, fino a raggiungere il massimo della creatività con pannelli e accessori magnetici che si possono spostare nello spazio in qualsiasi momento.

Insomma, tutti gli ingredienti per creare un vero e proprio total look!

La nuova linea di Arcom AKS living shower

Dall’idea di offrire un ambiente completo e personalizzato, dove tutti gli elementi dialogano tra loro per forma e finiture, è nata AKS living shower, la nuova divisione di Arcom dedicata alle chiusure doccia.

La linea punta su una molteplicità di modelli per ambienti doccia pratici e belli e una flessibilità costruttiva e progettuale che risponde a ogni esigenza di spazio e funzionalità.

Le collezioni S6, A6 e A4 di Aks Living Shower

Le collezioni S6, A6 e A4 di Arcom sono pensate per soddisfare tutte le esigenze, dal tutto vetro con profili minimali, alle soluzioni con profili dallo spessore più marcato.

I materiali impiegati, la ricerca estetica, le esclusive caratteristiche funzionali e la scelta degli accessori offrono un mondo di idee, soluzioni e misure per la zona relax.

La linea è completata da una vasta gamma di accessori e complementi, come piatti doccia, colonne e maniglie integrano il programma delle chiusure.

Sempre nell’ottica della personalizzazione, si possono scegliere tante soluzioni su misura, per dare all’ambiente doccia tutto lo spazio che merita: dall’apertura battente (singola o doppia) a quella pieghevole, dalle porte scorrevoli a quelle pivotanti, dal sopravasca al walk-in, dagli angoli alle pareti libere.

Fino a 3 tipologie di piatti e 5 modelli in molteplici finiture materiche o lisce per completare la doccia. In Roccia, Pietra o Gres, personalizzano l’ambiente e il benessere.

La parte piana del piatto può essere personalizzata anche con tagli su misura al cm, in funzione alla dimensione della cabina o, nel caso di apertura walk-in, in funzione dell’ampiezza dell’ingresso desiderata. Una possibilità molto importante quando si progetta o si ristruttura l’ambiente bagno.

Per personalizzare ulteriormente lo spazio in base alle proprie esigenze si possono creare:

Piatti e top abbinati

Lisce o materiche e in diverse tonalità, tutte le finiture del piatto doccia si abbinano al top dell’arredo bagno Arcom, per creare un total look d’effetto. In Roccia, Pietra o Gres, personalizzano l’ambiente e il benessere.

Pannelli di rivestimento

I pannelli a fasce orizzontali, disponibili in diversi spessori e misure, rivestono tutta o in parte la superficie interna della doccia e, a seconda della finitura scelta, danno un preciso carattere all’ambiente. La fascia inferiore della parete angolare rappresenta un’ottima alternativa per completare lo spazio di una precedente vasca o come semplice scelta di stile.

profili colorati

Anche i profili meritano la giusta attenzione: spessi o sottili, morbidi o squadrati, sono disponibili nelle finiture brill e satinati, ma possono anche essere laccati nelle 50 tonalità Arcom per creare l’abbinamento perfetto col mobile e con gli accessori bagno.

Libertà creativa e compositiva per arredi, pareti, accessori e complementi. Gli abbinamenti non hanno limiti e la stanza da bagno si carica di nuove e inedite suggestioni, per essere liberi di esprimersi senza rinunciare alla praticità.

Tutto quello che si può desiderare per l’ambiente bagno.

Scopri di più su Arcombagno.com

Nessun contenuto correlato.