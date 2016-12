L’Albero di Natale Shabby Chic ha sempre un grande fascino perché cattura in pieno l’atmosfera romantica del Natale.

Certo lo stile shabby chic, è da un po’ che è in auge e ha subito diverse variazioni ma per Natale si può puntare su decorazioni chic e moderne ricalcando il concetto shabby.

Albero di Natale Shabby

Lo Shabby Chic è uno stile che punta sul romanticismo e sull’abbondanza di decorazioni, come fiocchi, perle, cristalli, ma con si può ricreare un’atmosfera shabby anche puntando su un certo “minimalismo”. Per decorare il vostro albero di natale shabby vi serviranno tantissime luci a led e soprattutto tante decorazioni in bianco.

Le decorazioni per l’albero di Natale Shabby

Addobbare l’albero di Natale in stile shabby-chic richiede un po’ di accortezza. Utilizzate colori pastello per le decorazioni e poi palline di vetro, perle, velluto, seta e nastri di raso. L’importante è che siano cromaticamente uniformi.

Sotto l’albero decorate con giocattoli d’epoca e cercate di confezionare i regali di Natale con una carta da regalo ad esempio bianco e oro o colori vicini a quelli delle decorazioni dell’albero. Tutto deve essere in sintonia.

Potete giocare con i classici colori panna oppure fare degli inserimenti con il rosso…e se cercate un po’ di idee per l’albero di Natale 2016 non perdete questo speciale:

Naturalmente tutte decorazioni per la casa devono essere in armonia con questo stile e potete puntare su una bella ghirlanda e sui centrotavola.

E infine non può mancare l’outdoor con un personalissimo tocco shabby alle decorazioni.

