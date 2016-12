Albed: La Conquista Dello Spazio

Quella del marchio Albed è una storia aziendale e familiare iniziata negli anni Sessanta a Milano, che ha visto l’evoluzione dall’iniziale produzione di complementi in alluminio e ferramenta per mobili all’attuale attività produttiva, che spazia dalle porte ai complementi di arredo. Immutata è rimasta la vocazione di sperimentare continuamente nuove soluzioni progettuali, sintesi di un’esperienza nella tecnologia dei materiali giunta alla seconda generazione e di una cultura del progetto che si è arricchita della collaborazione di designer di fama mondale.

Ogni prodotto nasce come parte integrante di un più ampio concetto di abitare: porte, pareti modulari attrezzate, librerie, cabine armadio, fino ai tavoli e ai complementi, esprimono la loro funzione al massimo della fruibilità, della versatilità e della vivibilità.

Un ciclo produttivo completamente interno all’azienda, infatti, permette di rispondere alle esigenze del cliente su base sartoriale e sulla base di una ricercatezza estetica assolutamente contemporanea ma flessibile ad ogni stile.

L’alluminio si abbina al cristallo e alle essenze di legno nella realizzazione di elementi d’arredo non più secondari alla definizione dello spazio, ma protagonisti di esso stesso, liberati dalla “dittatura” delle pareti e riportati a pura funzione.

Le librerie di Albed

Un talento dello spazio che va oltre il progetto, come testimonia il sistema giorno modulare e componibile Line, in alluminio, con contenitori in legno, e Vista Girevole, la libreria con contenitori che scorrono su binari, ruotando a 360°, e che ricavano nuovi ambienti, nuove funzionalità.

Vista Girevole è un vero e proprio programma di divisione ambienti, che separa ed organizza lo spazio con contenitori che scorrono e ruotano su se stessi, mostrando, archiviando o nascondendo, proposto in tutti i laccati della scala RAL e in nove diverse essenze.

Le porte firmate Albed

Le collezioni di porte spaziano dalle scorrevoli a quelle a battente o a scomparsa ed ogni porta è un segno, un elemento d’arredo e di design: i modelli Beat, Quadra, Trait superano il concetto di porta, come elemento di divisione fra due diversi ambienti per diventare, invece, elementi di definizione degli ambienti stessi.

La porta Boisé è un sistema leggero e flessibile di porte a scomparsa, inserite in una boiserie, come il nome del modello suggerisce. Disegnato da Bettazzi+Percoco, è un oggetto di arredo fortemente caratterizzante del progetto d’interni, con la sua grafica geometrica e colorata che si ispira alla moucharabia, la grata di legno delle architetture arabe.

Le pareti modulari Albed

Progetti di architettura d’interni sono anche le pareti modulari: All Ways, soluzione personalizzabile da modulare e comporre a seconda degli spazi a disposizione, intervallando i pannelli fissi con porte scorrevoli o a battente o a battente a tutta altezza, e Quadra, con il carattere di un segno progettuale netto e pulito.

Le cabine armadio Albed

Le soluzioni per cabina armadio assecondano l’architettura dello spazio: Solo è il sistema modulare proposto a pavimento, a soffitto o freestanding, bifacciale e a centro stanza; Ri-Vista è la cabina armadio da parete con porte scorrevoli, con un’estetica innovativa e raffinata, flessibile ad ogni esigenza e in una vasta gamma di finiture ed accessori.

I complementi d’arredo firmati Albed

L’innovazione, il design e la versatilità contraddistinguono il tavolo Nile, ugualmente fruibile sia in un ambiente pranzo che in un ambiente home office, e i complementi, come Line, utilizzabile come panca, come madia o come pediera letto e, nella stessa collezione, la mensola audio.

Lo showroom Albed

Al centro di Milano, al civico 5 di Via San Damiano, lo showroom di 300 metri quadri su due livelli, progettato dall’architetto Paolo Festa, testimonia l’identità dell’azienda e la sua continua ricerca di esclusività con i prodotti in mostra e con un servizio di progettazione sartoriale per ogni esigenza di arredamento, per ottimizzare in modo creativo e dinamico ogni spazio, non solo residenziale ma anche relativo al contract: negozi, alberghi, uffici.

L’utilizzo di tecnologie innovative e il know how aziendale, trasferiti alla seconda generazione, per soluzioni progettuali caratterizzate da una bellezza contemporanea, da condividere e da immaginare anche a casa propria.

