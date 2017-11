AKS living shower di Arcom: il nuovo modo di vivere la doccia

La zona doccia è il fulcro dell’ambiente bagno dove rilassarsi e lasciar scorrere i pensieri.

Con la nuova divisione AKS living shower, Arcom propone 3 collezioni pensate per soddisfare tutte le esigenze, dal tutto vetro con profili minimali, alle soluzioni con profili dallo spessore più marcato.

I materiali impiegati, la ricerca estetica, le esclusive caratteristiche funzionali e la scelta degli accessori offrono un mondo di idee, soluzioni e misure per la zona relax.

AKS living shower di Arcom: la collezione S6

I profili minimali e le esclusive caratteristiche rendono la collezione S6 di Arcom un concentrato di design e funzionalità. Ottime prestazioni e una grande cura del dettaglio.

Il profilo in alluminio Brill, la maniglia cromata e lo speciale trattamento dei cristalli garantiscono la brillantezza della doccia nel tempo e nello spazio.

Sono disponibili diverse tipologie di aperture: in quella scorrevole, le ante scorrono facilmente su profili sottili e la chiusura magnetica assicura una perfetta tenuta all’acqua; la soluzione con anta battente pivot è ideale sia per docce di grandi dimensioni, sia per ottenere il massimo dagli spazi ridotti.

Un sistema versatile e dal grande impatto estetico.

Con le soluzioni walk-in, grazie alle pareti fisse e all’assenza di aperture-chiusure, la gamma S6 permette di vivere liberamente l’ambiente doccia, senza limiti né ante.

Per creare soluzioni al centro della parete e di grande tendenza.

Il braccetto a parete cromato sostiene il cristallo fisso mantenendo la pulizia del design e l’essenzialità d’insieme della doccia. Un dettaglio funzionale ma anche estetico.

AKS living shower di Arcom: la collezione A6

Una collezione progettata per la praticità quotidiana senza rinunciare alla cura dei dettagli.

Le versioni sopra vasca e tonde ampliano la gamma delle soluzioni.

Anche qui troviamo diverse tipologie di aperture, tra cui quella a soffietto verso l’interno, che rappresenta una pratica soluzione salvaspazio.

Compatta, funzionale ed esteticamente curata per dare stile anche ai piccoli spazi.

AKS living shower di Arcom: la collezione A4

A4 è la collezione progettata per offrire tante soluzioni estremamente funzionali per l’uso quotidiano e dare il massimo comfort a tutte le tipologie di ambiente doccia.

La versione con apertura saloon, interna ed esterna, permette un accesso semplice ed immediato all’interno della doccia e consente di utilizzare tutto lo spazio utile.

La versione semicircolare valorizza l’angolo con linee arrotondate e la scorrevolezza dell’apertura. Un’esigenza di spazio che diventa anche una scelta di stile.

Una vasta gamma di accessori e complementi, come piatti doccia, colonne e maniglie integra il programma delle chiusure, personalizzando ulteriormente lo spazio.

3 tipologie di piatti e 5 modelli in molteplici finiture materiche o lisce, pensate per essere abbinate al top dell’arredo bagno Arcom e ai pannelli che rivestono l’interno doccia.

I pannelli a fasce orizzontali, disponibili in diversi spessori e misure, rivestono tutta o in parte la superficie interna della doccia e, a seconda della finitura scelta, danno un preciso carattere all’ambiente. La fascia inferiore della parete angolare rappresenta un’ottima alternativa per completare lo spazio di una precedente vasca o come semplice scelta di stile.

Per creare il total look non potevano mancare dei profili personalizzati delle collezioni doccia che possono essere laccati nelle 50 tonalità Arcom per creare l’abbinamento perfetto col mobile e con gli accessori bagno.

