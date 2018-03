Appuntamenti d’arte e di design, dalle collezioni private a Stoccolma e a Ferrara, alle mostre dedicate all’universo creativo e visionario di pittori e fotografi.

Agenda Design Marzo 2018: Gli Appuntamenti Da Non Perdere

Inaugurato lo scorso febbraio in quello che era un magazzino merci sul porto Frihamnen di Stoccolma, il Museum of Furniture Studies è la mostra permanente che Kersti Sandin, insegnante di design, e Lars Bülow, design manager, hanno messo insieme in quarant’anni di collezionismo di arredi del design scandinavo e internazionale.

Oltre settecento esemplari firmati da 250 designer, dal 1800 ad oggi, in mostra come percorso iconografico tra forma, funzione, estetica, tecnologia, materiali e società ma anche piattaforma di

lancio e di approfondimento di una cultura del design rivolta ad un pubblico di appassionati e di studenti, con wokshop e seminari per un approccio critico e il più ampio possibile ad un tema che ha caratterizzato, e continua a caratterizzare, il concetto contemporaneo di arredo.

(Photocredit Leo Bulow)

Stoccolma,

Magasin 6 – Frihamnsgatan 50

Oltre 300 fra oggetti di moda, design, film e canzoni del periodo che va dal 1966 al 1970. Revolution. Musica e ribelli 1966-1970, dai Beatles a Woodstock è un viaggio in un’epoca in cui il mondo cambiava al ritmo di parole come pace, libertà e diritti uguali per tutti.

Milano, Fabbrica del Vapore

fino al 4 aprile 2018

www.fabbricadelvapore.org



La prima retrospettiva dedicata a Fulvio Roiter dopo la sua scomparsa, il 18 aprile 2016.

Ben 200 fotografie, per la maggior parte vintage, raccontano l’intera vicenda artistica del fotografo veneziano. Fulvio Roiter – Fotografie 1948/2007 è un percorso tra gli immaginari inediti e stupefacenti che rappresentano Venezia e la laguna, ma anche i viaggi a New Orleans, in Belgio, Portogallo, Andalusia e Brasile. Ne derivano 9 sezioni, ciascuna espressione di uno specifico periodo della vita e dello stile di Roiter.

Venezia, Museo La Casa dei Tre Oci

dal 16 marzo al 26 agosto 2018

www.treoci.org

Un ricco tributo ad uno degli artisti più geniali e originali del Novecento. Antonio Ligabue è la mostra che propone 80 opere, tra dipinti, sculture, disegni e incisioni del pittore.

Il percorso espositivo si snoda tra i due poli principali entro i quali si sviluppa l’universo creativo di Ligabue: gli animali, selvaggi e domestici, e i ritratti di sé.

Genova, Palazzo Ducale

fino al 1 luglio 2018

www.palazzoducale.genova.it

Arte e turismo nella città degli estensi 130 dipinti e sculture dal ’400 al ’900: La collezione Cavallini Sgarbi Da Niccolò dell’Arca a Gaetano Previati. Tesori d’arte per Ferrara è una rassegna di opere conservate negli anni dalla famiglia Sgarbi: una sintesi dell’arte italiana dal punto di vista del collezionista. Per l’occasione Consorzio Visit Ferrara mette insieme circa 90 operatori turistici di tutta la Provincia e propone soluzioni di soggiorno, pacchetti ed itinerari.

Ferrara, Castello Estense

fino al 3 giugno 2018

www.castelloestense.it

Trenta opere su carta concepite a partire dal 1965 e una grande installazione inedita del 1979. Alighiero Boetti. Il mondo fantastico è un percorso espositivo che evidenzia una sorta di mappatura del mondo immaginario dell’artista. Gran parte della mostra è dedicata alla natura e al regno animale rivisitati dall’estro pittorico di Boetti.

Milano, Galleria Dep Art

fino al 28 aprile 2018

www.depart.it

Lo spazio urbano come struttura organizzata e luogo da cui nascono pratiche progettuali artistiche e provocatorie. Ugo La Pietra. Istruzioni per Abitare la Città mostra un centinaio di opere bidimensionali, alcuni brani video, oggetti tridimensionali e l’installazione “Casa Aperta”, struttura in scala reale con arredi urbani riconvertiti in arredi domestici.

Foligno, Centro Italiano

Arte Contemporanea

dal 24 marzo

al 30 settembre 2018

www.centroitalianoartecontemporanea.com

