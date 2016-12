Adi Design Index 2016 premia “Wing Wall” di Alias Porte Blindate

Prestigioso riconoscimento per Alias Porte Blindate, inserita nell’Adi Design Index 2016.

La porta blindata rasomuro e resistente al fuoco Wing Wall EI2-60 di ALIAS è stata inserita all’interno dell’ADI Design Index 2016, la pubblicazione di ADI -Associazione per il Disegno Industriale- che decreta i migliori prodotti di design dell’anno precedente su decisione dell’Osservatorio Permanente del Design.

Tra i 279 prodotti è stata inserita la porta blindata filomuro resistente al fuoco Wing Wall EI2-60 di ALIAS, selezionata quindi per l’ambito Premio Compasso d’Oro che verrà assegnato nel 2018.

Questa la motivazione dell’Osservatorio Permanete del Design

“La porta blindata del segmento Wing, Wall E12-60, è connotata dalla posa a filo muro ed è inoltre l’unica porta blindata raso muro dotata di caratteristiche di resistenza al fuoco. Wing Wall E12-60 è infatti in grado di superare i 60 minuti di resistenza al fuoco secondo la recente normativa europea EN 1634-1. Un’unica tipologia di serramento blindato riunisce in tal modo distinte qualità, come la sicurezza all’effrazione e la resistenza al fuoco, alle quali si somma la rilevante capacità di isolamento termico (1W/m2k) e di abbattimento acustico (40 dB). Le linee stilistiche di Wing Wall E12-60 sono pensate per rendere agevole l’inserimento nei più disparati contesti, anche grazie alle diverse versioni disponibili di rivestimento: caratteristica accentuata, sul piano tecnico, dalla rilevante facilità di montaggio”.

Wing Wall di Alias Porte Blindate

La Wing Wall è stata certamente segnalata per il suo design pulito e minimale che la rende più leggera alla vista rispetto alle normali porte blindate. In più è una rasomuro totalmente complanare alla parete interna. Questo la rende ancora meno invasiva e anzi perfettamente inserita nell’ambiente.

Dice il Presidente di Alias, Dario Vaccari:

“Comparire all’interno dell’ADI Design Index 2016 è un prestigioso riconoscimento che ci rende particolarmente orgogliosi. L’inserimento di un nostro prodotto di punta in quella che è considerata la bibbia del design italiano, assieme ai migliori prodotti di design della penisola, rappresenta un grande onore per tutta Alias” dichiara il Presidente dell’Azienda Dott. Dario Vaccari che precisa: “Da quando siamo nati, 15 anni fa, ci siamo sempre distinti per porte di ingresso antieffrazione segnate da tecnologie d’avanguardia e raffinato design. L’Index 2016 di ADI-Associazione per il Disegno Industriale rappresenta un punto di arrivo ma anche di partenza che ci stimola verso ulteriori nuovi traguardi.”

